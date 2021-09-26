Победитель первого сезона с Ксенией Мишиной Александр Эллерт вместе со своими бывшими соперниками устроил горячие обсуждения "Холостячки 2" со Златой Огневич

Так, Эллерт и его друг Андрей Рыбак, экс-участник "Холостячки", решили собрать старую компанию, чтобы обсудить второй сезон с новой героиней, которой стала 35-летняя певица Злата Огневич. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на инстаграм Александра.

"Мы посмотрели первый выпуск🙃 И сделали это в ярком составе: я, конечно, Рыбак, в любых делишках рядом должен быть юрист-DJ на миллиард Ковтуненко, с Тригубенко у нас контракт, нам надо дружить🙃, Артем Шепель сказал выезжаю, спорить с ним мы не стали. Мощь наша🦾😈 Как вам вообще второй сезон?", - спросил Эллерт у подписчиков.

В комментариях поднялась буря - «Холостячка» vs «Холостячка 2»:

"Ждём обзоры ваши с нетерпением😍🔥Второй сезон неплохой, но первый сезон однозначно намного лучше и его не заменить 💫"; "Пока первый сезон впечатлил больше ❤️"; "Ох уж эта «Холостячка» 2!😤"; "скучноватая вторая холостячка. 😂"; "Красавцы! Уже роднее Вас не будет!🔥"; "Второй сезон намного слабее, ребята ведут себя скучно, монотонно, нет драйва и огня в глазах.😢"; "Смотрю, вашей команде Шатырко только не хватает 😏"; "Кому драйва не хватает? Всё нормально идёт своим чередом! Только начало, будет ещё всё!"

Напомним, Эллерт с Мишиной начали жить вместе практически сразу после финала "Холостячки" в декабре прошлого года. Однако их отношения продлились недолго. Через полгода парочка рассталась. Ни Ксения, ни Александр не называют причин, но многочисленные фанаты все еще надеются, что они помирятся.

Ранее сообщалось, брошенный Мишиной Эллерт заговорил об участии в новом проекте: «Историческим это шоу станет сразу»

Также, победитель "Холостячки" с Мишиной Эллерт показал, как изменился после проекта: "Вот она обновленная версия"

Politeka рассказывала, "Холостячка" Огневич совсем растерялась после первых свиданий с женихами: "Вот только я себе подумала..."