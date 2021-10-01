Актриса Ксения Мишина, новая судья "Україна має талант", показала, как проводит вечер
Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина стала известной актрисой в Украине. Звезда также была победительницей шоу "Танці з зірками", где партнером актрисы стал хореограф Евгений Кот. После этого Мишина попробовала найти счастье на шоу "Холостячка", но отношения после проекта с победителем шоу не задались. А сейчас Ксения с партнером по танцам Евгением Котом и телеведущим Сергеем Притулой стали судьями шоу "Україна має талант".
Не забывает Мишина и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. На новых сторис Ксения показала, как приехала к подруге.
"Конечно, это страшное дело. Выезжаешь с утра, у тебя есть каких-то парочку дел, возвращаешься поздно вечером, но зато к кому и с чем. Винчик безалкогольный, вот и день прошел", - сказала Мишина.
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"До чего мы докатились, котлеты без мяса, алкоголь без алкоголя, что за житуха", - рассказала Ксения в следующем сторис, держа бокал с вином.
Напомним, финалиста "Холостячки" Тригубенко заметили за кулисами нового шоу, в котором участвует Мишина
Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина радикально сменила внешность, превратившись в "панкуху"
А еще Politeka сообщала, что отвергнутому "Холостячкой" Алексею Тригубенко понадобилась помощь психолога