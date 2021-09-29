Актриса Ксения Мишина, ставшая судьей шоу "Україна має талант", вызвалась на помощь одному из участников
31-летняя звезда после "Холостячки" решила продолжить "дружбу" с ТВ-проектами и попробовала свои силы в шоу уже другого формата. И сразу в очень ответственной роли - судьи. Напарниками Ксении стали хореограф Женя Кот и шоумен Сергей Притула. Премьера "Україна має талант" состоится 23 октября на СТБ.
На официальной страничке шоу в Инстаграм поделилась любопытным фрагментом одного из эфиров, передает Politeka.net. Мишина вызвалась помочь участнику - иллюзионисту и фокуснику Илье Фрунзе. Она согласилась стать добровольцем для одного из его номеров. Актрисе пришлось левитировать над сценой в руках умелого участника.
«Я верю в магию и верю, что в нашем мире есть то, что не поддается анализу и логическому объяснению. Но это не значит, что людей с экстрасенсорными способностями не существует, - поделилась Мишина своими эмоциями, - И я действительно поверила нашим участникам, что человеческие способности могут быть настолько безграничными».
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А вот удастся ли Илье удивить звездное жюри "Україна має талант", украинцы смогут увидеть уже совсем скоро.
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