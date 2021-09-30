Экс-участник первого сезона "Холостячки" с Ксенией Мишиной Алексей Тригубенко удивил новым откровением

Как известно, год назад бизнесмен из Киева боролся за сердце актрисы Ксении Мишиной и дошел до финала, но в самом конце проигал Александру Эллерту, ставшему избранницей "Холостячки". Тригубенко тогда сильно расстроился и заявил, что пока не намерен заводить серьезные отношения, чтобы не обжечься снова.

Поклонницы открыли нешуточную охоту за Алексеем в соцсетях. Однако, спустя год он по-прежнему один.

Недавно экс-финалист "Холостячки" поделился важным событием. Молодой человек побывал в студии у психотерапевта, и сделал для себя много новых открытий.

Алексей отдельно рассказал в "сториз" в Инстаграм о своей реакции и принятых решениях, передает Politeka.net.

"После вчерашнего интервью решил начать ходить к психологу. Буду работать, потому что, как оказалось, я постоянно искал решения... Прихожу и говорю: "Что делать? Как поступить?". А он говорит: "Нет, вопрос - в тебе. Кто ты?". В этот момент я офигел, потому что я понял, что я вообще себя не знаю. И мне нужен психолог, чтобы узнать себя".

Также Тригубенко понял, что "не стоит заглушать боль и эмоции, а нужно их переживать".

Ранее сообщалось, провал на "Холостячке", Тригубенко рассказал о визите к психотерапевту: "Я наговорил много лишнего"

Также, Эллерт, Рыбак и другие кавалеры Мишиной собрались вместе ради "Холостячки 2": "Ох уж эта..."

Politeka рассказывала, неудача с "Холостячкой" Мишиной, Тригубенко рассказал, как изменилась его жизнь: "Спасибо всем..."