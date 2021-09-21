Участник первого сезона шоу «Холостячка» Алексей Тригубенко рассказал о втором сезоне и самом популярном вопросе

Алексей Тригубенко, как и многие экс-участники первого сезона «Холостячки», начал смотреть второй сезон, а также выразил свое мнение по поводу увиденного. Причем все массово стали заваливать мужчину вопросами о самом шоу.

«Как вы думаете, какой самый популярный вопрос мне сейчас постоянно задают, после того, как вышел новый сезон Холостячки? Да, спрашивают, кто победил. Это самый частый вопрос, который мне задают друзья.

Мне очень не хочется их обижать, но так будет не интересно смотреть. Согласны?» - выразил свое мнение мужчина.

Отметим, в первом же эфире шоу не обошлось без скандала и Злата была удивлена появлению на шоу некоторых личностей.

Алексей Тригубенко стал известен благодаря шоу "Холостячка", где он боролся за сердце главной героини Ксении Мишиной. Также известно, что он является бизнесменом и у него свой таксопарк. Мужчина показал себя на проекте как идеальный избранник, но не смог одержать победу.

Ранее на своей странице в Инстаграм Алексей Тригубенко опубликовал новое фото. Бизнесмен предложил поклонникам задать вопросы, чтобы он ответил на самые интересные. Один из вопросов был про девушку с аэропорта, с которой недавно познакомился Алексей.