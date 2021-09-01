Бизнесмен Алексей Тригубенко и Юлия "Зайка", которые стали финалистами "Холостячки" и "Холостяка", рассказали о минусах реалити-шоу

Как пишет Politeka.net, 32-летний бизнесмен Алексей Тригубенко, который принимал участие в первом сезоне шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной, и Юлия "Зайка", которая стала финалисткой "Холостяка-11" с Михаилом Заливако, рассказали о реалити-шоу Славе Демину на "Люкс ФМ".

Юлия Зайка рассказала, что, кроме плюсов, в реалити-шоу есть большой минус. Все события, которые там происходят, конфликты, ссоры и постоянный стресс сильно негативно могут повлиять на психику человека, если не понимать, что это только реалити-шоу и оно скоро закончится.

"Когда меня выгоняли после 9 эпизода и я ездила домой на две недели, я была на грани. Моя энергия была просто минус 100 и я была в таком психологическом состоянии, мне казалось, что я скоро сорвусь. Психика пошатывается", - рассказала "Зайка".

Зато Тригубенко не согласился с Юлией и рассказал о минусах шоу "Холостячка" лично для него. Для него это связано скорее с жизнью после проекта.

"Когда ты после проекта не можешь пол года построить отношения, потому что девушка, которая идет с тобой на свидание, чувствует, что что-то не так, потому что ты не расслаблен и не открыт для новых знакомств. А так происходит потому, что каждую пятницу выходит эфир и ты снова все проживаешь", - говорит Алексей.

Также финалисты реалити-шоу рассказали, о чем жалеют. Юлии "Зайке" до сих пор стыдно за то, что в 8 эпизоде показала свои ягодицы, а также жалеет, что была слишком доверчива.

"Сначала меня показывали с хорошей стороны, внутри проекта с плохой, потом снова с хорошей", - говорит "Зайка".

А Тригубенко неудобно за то, что он сильно разволновался на первом свидании с Мишиной, а также жалеет, что не раскрылся вначале проекта.

Ранее Politeka писала, что финалист "Холостячки" Тригубенко рассказал, за что его сильно избили на улице: "До тренировки не дошел".

Напомним, что Юля " Зайка "вывалила горькую правду о" Холостяке "и желании" самоликвидироваться":"я была на грани".

A еще Politeka сообщала, что финалистка "Холостяка" поплатилась за свадебное представление с ведущим "1+1": "теперь не скоро замуж выйдет".