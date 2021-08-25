Фіналіст 1 сезону шоу "Холостячка" Олексій Тригубенко розкрив подробиці того, як його побили

Як передає Politeka.net, Олексій Тригубенко є успішним бізнесменом. Близько року тому він прийшов на проект "Холостячка", де головною героїнею була Ксенія Мішина, для того щоб підкорити її серце. Олексій дійшов до фіналу, але перемогу забрав Олександр Еллерт. Бізнесмен активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу Олексій на своїй сторінці в Instagram розповів про історію з життя. Для початку він запитав шанувальників, як вони уявляють ситуацію, де Олексій бачить, як б'ють дівчину.

Далі бізнесмен розповів, як він вперше заступився за дівчину.

"Я насправді пам'ятаю перший раз, як я заступився за дівчину. Я ще був маленький тоді і йшов до школи на тренування. Це була зима і я бачив як над дівчиною знущалися хлопці, і я вирішив за неї заступитися. І це був перший раз в житті, коли мене з ніг піднімало 5 чоловік. Я на тренування в той день не дійшов. Мене так сильно побили, що я на все життя цей день, звичайно, запам'ятав", розповів Олексій Тригубенко.

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