Финалист 1 сезона шоу "Холостячка" Алексей Тригубенко раскрыл подробности того, как его избили

Как передает Politeka.net, Алексей Тригубенко является успешным бизнесменом. Около года назад он пришел на проект "Холостячка", где главной героиней была Ксения Мишина, для того чтобы покорить её сердце. Алексей дошел до финала, но победу забрал Александр Эллерт. Бизнесмен активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз Алексей на своей странице в Инстаграм рассказал о истории из жизни. Для начала он спросил поклонников, как они представляют ситуацию, где Алексей видит, как избивают девушку.

Далее бизнесмен рассказал, как он в первый раз заступился за девушку.

"Я на самом деле помню первый раз, как я заступился за девушку. Я еще был маленький тогда и шел в школу на тренировку. Это была зима и я видел как над девушкой издевались парни, и я решил за неё заступиться. И это был первый раз в жизни, когда меня с ног поднимало 5 человек. Я на тренировку в тот день не дошел. Меня так сильно избили, что я на всю жизнь этот день, конечно, запомнил", рассказал Алексей Тригубенко.

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