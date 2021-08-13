Финалист шоу «Холостячка» Алексей Тригубенко заинтриговал кадрами с Кипра

Как передает Politeka.net, Тригубенко поделился видео на своей странице в Инстаграм.

Алексей рассказал, что прилетел на Кипр на несколько дней. Своим фолловерам он показал территорию отеля и свой номер.

"Так удивительно, еще вчера в это время я был на работе, а сегодня уже на территори другой страны", - поделился своими впечатлениями Тригубенко.

Дальше он пока не выбирался, решив отдохнуть у бассейна под пальмами. Однако он не планирует этим ограничиваться.

Также Тригубенко снял свадьбу, которую праздновали на территории отеля.

Напомним, на днях Тригубенко был гостем на праздновании дня рождения другого участника «Холостячки» – Андрея Рыбака. Там также присутствовал давний друг Андрея - Александр Эллерт, который и победил в шоу. Был и Евгений Ковтуненко, который также боролся за сердце Ксении Мишиной.

Напомним, отвергнутый Мишиной Тригубенко засмотрелся на новую "Холостячку" Злату Огневич.

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