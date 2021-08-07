Украинская певица Злата Огневич, которая стала новой "Холостячкой", поделилась новым образом в рубашке

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич является популярной украинской певицей. Красотка была участницей "Евровидения", а сейчас решила попытать свое счастье на проекте "Холостячка".

Злата не забывает и об Инстаграм, делясь с фанатами самым интересным. В этот раз Злата показалась в рубашке, приспущенной на плече. Девушка опубликовала несколько снимков, позволив собой насладиться на крупном плане.

"Анастасия делает настолько талантливые портреты, что хочется их распечатать и украсить стены моего будущего дома. Обожаю талантливых людей, обожаю творить и открываться вместе с ними!!!

Я считаю, глубина таланта зависит от способности чувствовать, выражать эмоции и по-особому видеть окружающий мир. Выражайте себя и пишите свою историю жизни", - написала Огневич под фото.

Фанаты, включая финалиста первой "Холостячки" Алексея Тригубенко и Софии Ротару, поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Злата. Вы чудо. Новый трек - просто невозможная красота для души", "Злата обязательно поставьте какой из этих снимков на аватарку, они волшебные и глубокие, просто супер!", "Магические фото".

Напомним, «Холостячка» Огневич спустила бретельку платья, похваставшись лимончиками

А еще Politeka писала, что "Холостячке" Злате Огневич устроили жесткий разбор, назвав главные недостатки

Также Politeka сообщала, что Огневич при полном "параде" показала, как отходит после съемок "Холостячки" вместе с Решетником



