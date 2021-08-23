Финалист "Холостячки" с Ксенией Мишиной Алексей Тригубенко поделился кадрами во время путешествия в Турции и рассказал о своих планах

Как пишет Politeka.net, после окончания проекта Алексей Тригубенко вызывает не меньший интерес у публики, чем Ксения Мишина и Александра Эллерт.

Украинский предприниматель дошел до финала шоу "Холостячка", но все же получил отказ от актрисы Ксении Мишиной. Сейчас он купается в лучах славы, которую ему принесло шоу, ведь сотни тысяч украинок уверены, что он намного лучше победителя проекта Александра Еллерта.

Тригубенко постоянно подогревает интерес к себе, размещая яркие снимки и видео в Инстаграм-аккаунте.

Сейчас Леша путешествует по Турции. Он рассказал, что только этим летом успел посетить уже три страны.

«Идеальное время для чего-либо никогда не наступит, идеальное время — сейчас. Я понял это и перестал откладывать жизнь на потом. Стал принимать возможности, стал жить! », - признался Тригубенко.

На фото мужчина показал себя за рулем красного кабриолета, который напомнил ему о сериале из детства «Беверли Хиллз» .

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