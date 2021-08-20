Фіналістка шоу "Холостяк" Юлія "Зайка" вирішила ненадовго змінити імідж і оновити зачіску

Після зйомок у шоу Юлія всіляко намагається привертати до себе увагу, бути в центрі подій і не боїться показувати себе в різних образах на фотосесіях. Недавня "весільна" зйомка з відомим телеведучим викликала чималий ажіотаж, але після виявилося, що це був продуманий рекламний хід.

У сторі в Instagram дівчина також часто записує різні відео про життя і спілкується з фанатами. Нещодавно Юлія оновила зачіску, вперше зробивши з довгих рівних локонів маленькі пишні кучері.

"Перший раз бачу себе з такими кучериками🤗» - підписала кадри "Зайка".

У мережі відразу відреагували:

"Як вам таке перетворення?; Красива!!Нехай Боженька тобі допоможе і ти будеш щаслива!!!😍😍; Вам йде))) може і пора принести в життя більше такої кучерявій легкості)))); Юленька крутяк🔥❤️ тобі все до лиця😍 дуже красива❤️; Міша б випав, ех Мішаня; Дуже круто🔥; Красуня😍❤️; Дуже йде😍; красиво, я тебе спочатку не впізнала🙃».

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