Блогерша и участница шоу "Холостяк" Юлия Бельченко (Зайка) рассказала правду о фальшивой свадьбе с Богданом Юсипчуком

Как сообщает Politeka.net, известная украинская блогерша и участница шоу "Холостяк" Юлия Бельченко, более известна как Юля "Зайка" на днях огорошила поклонников свадебными фото и видео. Постановочную свадьбу девушка сыграла с известным ведущим Богданом Юсипчуком. И все выглядело настолько правдоподобно, что фанаты были еще более обескуражены, когда пара заявила, что их свадьба фейк.

Теперь же в своем Instagram Юля сделала неожиданное признание касательно свадебного торжества. Девушка опубликовала красивые фото в образе невесты и поделилась, что сбылась ее мечта.

"Все же я хотела быть невестой. Несмотря на то, что первоначально это была благородная миссия. Я поняла, что мне на самом деле хотелось побыть невестой хотя бы понарошку. В этот день сбылась моя мечта. Давайте честно, какая девочка не мечтает про красивое свадебное платье? Хотя сейчас много самодостаточных женщин, которые не стремятся в отношения и считают, что мужик им не нужен. Все же… нужна ли в жизни вторая половинка?", - написала девушка.

Напомним, Анна Богдан "катком" проехалась по Юле "Зайке" после фальшивой свадьбы: "Это неприемлемо".

Как сообщала Politeka, Юля "Зайка" и ведущий "1+1" попали в скандал после неожиданной свадьбы: "Точно так было в "Холостяке".

Также Politeka писала, что Юля "Зайка" после неожиданной свадьбы с ведущим "1+1" призналась, беременна ли она: "Если вы недовольны...".