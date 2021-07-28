Участница реалити-шоу "Холостяк-11" с Михаилом Заливако Юлия "Зайка" рассказала о причинах внезапной свадьбы

Юлия «Зайка» рассказала о свадьбе уже после того, как выставила свадебные кадры в сеть и подчеркнула, что это для нее было очень неожиданно, а сами поклонники все подробности узнают в четверг.

Именно поэтому фанаты девушки подозревают, что церемония – просто фейк и попытка привлечь внимания, а также возможно все кадры – просто часть съемок какого-то шоу. Как видно по вопросам Юлии, которые ей прислали в Стори, многие пользователи Сети до сих пор не верят в искренность чувств телеведущего Богдана Юсипчука и самой девушки.

Отвечая, девушка рассказала, почему никого не предупреждали – все просто произошло внезапно. По словам Зайки – это не была постановка или просто проект "Одруження наосліп"

Оказывается, посты Юсипчука про свадьбу были не шуткой - пара действительно решила связать себя узами брака всего за 3 дня, как пишет Юлия. Причем пришлось ей ответить также, что она не в положении.

"Бейбик будет?" - спрашивают у поклонники. На что она коротко отвечает: "Я не беременна!".

«Я живу свою жизнь, как мне нравится. Если вы не довольны чем-то наблюдая за ней - можете отписаться" – написала в Стори Юлия.

Ранее Politeka писала, что дважды покинутая "Холостяком" Юля "Зайка" призналась, что сейчас испытывает к Мише: "было непросто".

Напомним, что Юля "Зайка" решила рассказать, что творилось за кулисами "Холостяка": "Начали нападать толпой".

А еще Politeka сообщала, что Юля "Зайка" после неудачи на "Холостяке" дала украинкам неожиданный совет: "Бегите от тех, кто...".