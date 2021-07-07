Юлія розповіла, як їй було нелегко

27-річна фіналістка шоу "Холостяк-11" з Михайлом Заливако, Юлія "Зайка" Бельченко, розповіла, що творилася за кадром проекту

Красуня після своєї участі в популярному проекті набрала велику популярність в Мережі. Зараз дівчина активно розвиває свій Instagram, будує кар'єру і особисте життя.

Днями Юлія "Зайка" дала інтерв'ю сайту kp.ua, в якому була порушена тема булінгу за лаштунками. Зокрема, журналістка зазначила, що інші учасниці звинувачували Юлію в ескорті.

За словами Бельченко, їй було непросто на шоу, адже вона інтроверт тому, коли на неї тиснуть, вона закривається.

"Коли на мене тиснуть, я просто закриваюся. Дівчатка відчули це і почали нападати на мене натовпом", - поділилася фіналістка проєкту.

Юлія "Зайка" не шкодує, що розповіла про одну свою подорож до друга по листуванню за кордон, з яким спілкувалася кілька місяців.

"Дівчатка вирішили прикрасити моє життя, помноживши кількість моїх подорожей... Бог їм суддя. Зрозуміла, що я вище пліток, адже про їхні подорожі я не розповідала на всю країну", - поділилася Бельченко.

Зазначимо, Юлія Бельченко працює контент-менеджером, СММ-менеджером і графічним дизайнером. На проекті дівчина хотіла зустріти свою любов.

Нагадаємо, що Юля "Зайка" після невдачі на "Холостяку" дала українкам несподівану пораду