27-летняя финалистка шоу "Холостяк-11" с Михаилом Заливако, Юлия "Зайка" Бельченко, рассказала о том, как прошло ее свидание
Юлия "Зайка" после своего "провала" на шоу не отчаивается и продолжает строить свою карьеру, а также устраивает личную жизнь, передает Politeka.net.
Девушка сейчас ведет активно свой Инстаграм, в котором у нее насчитывается 213 тысяч подписчиков. До своего участия в проекте аккаунт Юлии не пользовался такой большой популярностью, и сейчас она только осваивает блогерскую профессию.
В своих сторис и постах Бельченко рассказывает не только о профессиональной деятельности, но также открывает детали личной жизни.
Так, Юлия стала рассказывать в сторис о неком ухажере, с которым у нее уже состоялось три свидания.
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Именно после последней встречи "Зайка" "выкатила" претензии своему ухажеру. Соответствующее видео экс-участница проекта записала в сторис.
"Третье свидание прошло хорошо, был такой "няшка". Но меня немножко смущают, реально, эти перепады настроения: то вроде все хорошо, то уже не очень хорошо - как-то мне не особо понятно, если честно, пока", - поделилась Юлия.
Стоит отметить, после встречи девушка отправилась к своей подруге, с которой она весело провела время.
Напомним, что Юля "Зайка", вернув Заливако кольцо, раскрыла тайны закулисья "Холостяка"