Фаворитка "Холостяка-11" Михаила Заливако, Юлия "Зайка" Бельченко рассказала детали о шоу

27-летняя участница проекта работает контент-менеджером, СММ-менеджером и графичным дизайнером, передает Politeka.net. Благодаря шоу у девушки прибавилось подписчиков в Инстаграм, и сейчас она осваивает профессию блогера. Сейчас на ее страницу подписаны 187 тысяч пользователей сети.

В своих сторис "Зайка" решила рассказать некоторые детали шоу, отвечая на вопросы подписчиков.

Так, девушка рассказала, что не может показать кольцо, подаренное ей Михаилом.

Юлия рассказала, что отдала кольцо "холостяку" и рассказала причину.

"Для меня это был символ наших отношений. Если нас больше нет, зачем мне кольцо?", - написала "Зайка".

Также подписчики поинтересовались у Юлии, задавалась ли она вопросом, зачем Заливако вернул ее на шоу, если не хотел в финале вручать кольцо.

"Да. А потом посмотрела финальные свидания. У меня не было шансов, ребята", - ответила Юлия.

Также Бельченко приоткрыла тайну закулисья. Так, все свидания проходят с первого дубля, а с момента съемок финала прошло три месяца.

Кроме того, во время проекта "Зайка" похудела на шесть килограмм.

Также Юлия рассказала, о какой свадьбе мечтает. По словам девушки, она хочет отпраздновать ее на берегу.

"С любимым человеком и близкими людьми на берегу водоема. Хочу быть в удобном платье и босиком", - поделилась экс-участница шоу.

Напомним, Михаил Заливако в финале выбрал бывшую жену экс-главы Офиса президента Андрея Богдана, Анну.

Напомним, что отвергнутая "Холостяком" Юлия "Зайка" рассказала о тайном побеге с Заливако: "Когда выключились камеры..."