Экс-фаворитка "Холостяка" Михаила Заливако Юлия "Зайка", высказалась после проигрыша в финале проекта

В последнем эфире "Холостяка-11" за сердце бизнесмена Михаила Заливако боролись не двое, а сразу трое девушек. Причем одной из них стала ранее ушедшая с шоу Юлия «Зайка». Мужчина еще с первой вечеринки удивлял публику, когда решил оставить в шоу всех 29 участниц, и продолжал потрясать смелыми решениями. Даже финал пользователи жестко осудили.

Во время финальных свиданий мужчина распрощался с Розали, заявив, что у них нет совместного будущего. А уже в финале Михаил вспомнил о прошедшем за три месяца. Очевидно, признаться в любви Михаил смог только одной. И ею стала Анна Богдан. С Юлей "Зайкой" Заливако попрощался, признавшись, что не любит ее.

«Я впервые примерила на себя образ невесты.Так вот, что чувствуют эти счастливые девушки. Теперь, я понимаю их слёзы счастья. Это невероятное чувство, как будто в сказке 💕», - сначала написала Юлия.

После она рассказала, что чувствует из-за отказа:

«Ты сказал, что это не любовь... Ощущения такие будто моё сердце лопнуло как воздушный шар, в который воткнули кинжал🗡️ 🩸Внутри кровь медленно стекает с остатков разбитого сердца вниз по внутренним стенкам моего тела... Мне плохо... отвратительное чувство! ☔Когда разбивается сердце внутри пустота вакуум и пекущая боль. В голове звенит лишь один вопрос: за что ты так со мной?💔🖤».

Пользователи поддержали девушку: «Вся Украина плачет😢; такой бриллиант заслуживает лучшего мужчину); Лол, а зачем тогда нужно было возвращать? Игра с чувствами тупо: туда сюда, туда сюда; Я так на одном дыхании болела за тебя!; Юльчик, зайка, держись! 😢 Блин и снова я плачу; Такое чувство, что купили шоу холостяк 😢».

Как известно, 27-летняя девушка вылетела с проекта в 9-м эфире. Юлия не сумела донести до Миши своих чувств и уже после шоу рассказала о влюбленности. Комментируя свой вылет, Юлия призналась, что на тот момент перестала понимать, куда двигаться дальше. "Холостяк", видимо, устав раскрывать девушку, обделил ее розой и отправил домой, несмотря на то, что с самого первого эфира "Зайку" называли его фавриткой. А в финале, как видно, хоть и вернул мужчина ее, но все равно не выбрал.

Сейчас Юлия уже оправилась. У девушки появилась своя армия фанатов, которые искренне ее поддерживают. С некоторыми из них она даже видится.

Напомним, что отвергнутая "Холостяком" Заливако участница-красотка поведала, что на самом деле произошло: "Я открыла свое сердце и...".

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