Фаворитка "Холостяка 11" Михаила Заливако Юлия "Зайка" удивила откровением

27-летняя девушка, напомним, после своего эпичного возвращения на шоу (Михаил ее выгнал в 9-м эфире, но вернул к финалу) все же не смогла одержать победу - не помогло даже признание "Холостяку" в любви.

"На свиданиях у нас все было хорошо, но на следующий день я не понимал, что происходит с твоим настроением, - в последний раз обратился к ней Заливако, - и каждый раз мне приходилось заново начинать наши отношения, потому что ты их усложняла тем, что ты не говорила о своих переживаниях, о том, что ты чувствуешь, чего хочешь и чего не хочешь".

Зато Юлия стала любимицей публики и сейчас купается в народной славе. Девушку засыпают комментариями со словами поддержки и вопросами о проекте, передает Politeka.net. Так, в своих "сториз" экс-фаворитка "Холостяка" поделилась моментом, который ей больше всего запомнился в шоу.

"Был прикольный момент после окончания свидания (8 неделя). Когда выключились камеры, мы с Мишей начали убегать, спрятались за колонной в этом ресторане и целовались, - рассказала она о "тайном побеге". - Нас быстро обнаружили и наругали😂. Ведь контактировать вне камер нам нельзя🤷. В тот момент я поверила, что все действительно по-настоящему".

Кроме того, поклонники поинтересовались у "Зайки", не жалеет ли она, случаем, что вообще взяла участие в "Холостяке".

"Посмотрев весь сезон, я понимаю, что это, наверно, самое крутое, что случилось в моей жизни) За 3 месяца я получила колоссальный опыт. Я благодарна проекту и ни капли не жалею", - ответила она.

Напомним, что Заливако после финала "Холостяка" неожиданно пожалел о своем выборе: "Я был не прав..."