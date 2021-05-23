Главный герой шоу "Холостяк 11" Михаил Заливако сделал весьма неоднозначное признание после финала шоу

В последнем эфире сразу трое девушек оказались в финале. Причем Михаил вернул Юлию Зайку на проект, чем нарушил правила. Многие украинцы надеялись на то, что мужчина выберет именно Юлию. Однако, финал шоу в итоге жестко осудили.

Сначала на индивидуальном свидании Михаил с Розали пообщались после группового общения, выяснили отношения, и мужчина попрощался с девушкой. А вот в самом финале Михаил заявил Юлии, что это все не любовь и он не выбирает ее. Расплакавшись, девушка уходила с шоу с непониманием, зачем тогда ее возвращали неделю назад.

Именно это повергло фанатов в шок и поток агрессии и недовольства вылился в комментариях. В своих Стори Михаил выложил уже свежую запись, неожиданно высказавшись о выборе победительницы в роли Анны Богдан.

"Ребята, я вот посмотрел выпуск, подумал и возможно был не прав. Что я сделал не так?". Эти слова также не были встречены с позитивом под фан-постами:

«Он на финале Грише сказал ,, Я выключаю мозги и буду выбирать только серцем. По ходу он и серце выключил а выбирал глазами. Он Аню осмотрел с ног до головы когда она к нему подошла. По ходу Ани платье ему больше понравилось 😂; 11 самый, что не есть провальный! Это ж надо было так тупонуть с выбором, а потом в сторисе говорить "ребята, я пересмотрел программу и возможно был не прав"!!!; никакой искренности в фразу "я тебя люблю" мы не увидели».

Также телеведущий Решетняк опубликовал несколько ярких фото из фотосессии пары, сделанные после завершения финальной церемонии, на которых Михаил Заливако и Анна Богдан позируют в вечерних нарядах.

В комментариях под снимками многие украинцы осудили выбор "Холостяка", отметив, что теперь у них пропало любое желание смотреть проект.

"Вот и закончилось желание смотреть холостяк", "Печаль", "Вот это жёсткий стресс на ночь", "Разочарование всего проекта холостяк", "Миша запутался", "Честно это худший финал", "Странный выбор", "Очень красивые и счастливые💏Аня моя фаворитка от начала🔥", "В ее глазах было просто счастье от победы, но никак не от любви".

Напомним, что неожиданный поворот на "Холостяке", кого "забраковала" мама Заливако.

А еще Politeka сообщала, что "Холостяк" Заливако признался в своих чувствах, не дожидаясь финала.

Также Politeka писала, что "Холостяк" Заливако не устоял перед Никитюк, в сеть попали кадры романтичного жеста.