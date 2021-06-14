Финалистка шоу "Холостяк 11" с Михаилом Заливако Юля "Зайка" Бельченко публично рассказала о своем первом свидании

Девушка стала популярным блогером после финала «Холостяка» и теперь активно ведет профиль, удивляя кадрами из личной жизни. Не обходится и без интересных заявлений. В этот раз Юлия в подробностях рассказала о своем первом свидании после того, как пережила болезненный разрыв с Михаилом Заливако, с которым на шоу так и не смогла добиться взаимности.

«Немного о моём свидании. Мы были в безумно красивом кафе, место выбирал он. Когда я пришла, он уже ждал меня с цветами у входа. Выглядел он просто “Вау”, ну прямо всё хорошо: и прическа, и аромат, и стиль одежды. Мы кушали, пили кофе, болтали и много смеялись.

Мистер Х очень внимательный. Всё было прекрасно, но иногда волнение накрывало меня с головой. Я даже начала переживать и ждать подвох. Разве может быть так прекрасно? Кто-нибудь, объясните это явление. Не знаю, что будет дальше, стоит мне переживать или нет, но на второе свидание я согласилась…» - пишет девушка.

Фанаты сразу выразили свои эмоции:

«Все замечательно. Только не нужно рассказывать об этом в Инстаграмме. Пусть все сложится наилучшим образом; Не переживай, всё будет хорошо; Хватит думать о подвохах о предательствах. Ты ж сама прогнозируешь свою жизнь своими мыслями!; Юличка, всё будет хорошо и не жди подвоха ... Ты достойна лучшего; Правильно"Містер Х"; Первый этап отношений – влюбленность»

После финала проекта девушка пытается повысить свою популярность, начав активно вести блог в Инстаграм и рекламируя свою работу. При этом Юлия успевает устраивать фотосессии. Похоже, после «Холостяка» прозвище «Зайки» ей очень даже понравилось и девушка даже выпустила футболки с оригинальным принтом.

Немногим ранее Бельченко поделилась серией кадров с новым образом. На представленных фото Юлия позировала в модном белом платье и с… зайкой на руках. Белоснежный пушистый зверек стал компаньоном Юлии в новой фотосессии, которая умилила сеть и вызвала бурю из хвалебных комментариев в сети.

Напомним, что "Холостяк" Заливако обеспокоил печальным видом рядом с Анной Богдан.

А еще Politeka писала, что экс-фаворитка "Холостяка" Юлия Зайка в цветах вместо одежды показала новую себя.

Также Politeka сообщала, что исхудавшая на "Холостяке" Зайка эффектно появилась перед Заливако на пост-шоу.