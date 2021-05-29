Экс-фаворитка "Холостяка-11" Михаила Заливако, Юлия "Зайка" Бельченко показала модный образ на пост-шоу

Вчера вечером прошло пост-шоу «Холостяка», спустя три месяца участники снова встретились на съемках, увидели предыдущих участников и главных героев, а также поговорили о личном. После того, как Юлию начали жалеть и хейтить за поведение на проекте, девушка решила ответить всем тем, кто следит за ее жизнью.

После проекта Бельченко честно призналась: ей было не просто пережить и принять все, за время шоу от переживаний она даже сбросила более шести кг и теперь заметно преобразилась:

«Я прожила боль расставания. Теперь я иду дальше. И оглядываясь назад, я понимаю - мне повезло, что наша пара не сложилась💔; Я не жалею, что пошла на проект. Я благодарна @holostyakstb за бесценный опыт💪🏻 И даже рада, что встретила Мишу. Потому что теперь я знаю таких отношений точно не хочу🙅🏻‍♀️

Я больше не хочу из кожи вон лезть, чтобы доказать свою любовь. Не собираюсь в дальнейшем, отбивать любимого у десятка других девушек🤦🏻‍♀️

Я просто хочу, чтобы меня любили такой какая я есть. Чтобы мой мужчина не требовал доказывать свои чувства, чтобы верил мне, защищал и просто был рядом. Хочу, чтобы поддерживал меня, а я его👩‍❤️‍👨 И чтобы поцелуи моего любимого человека принадлежали только мне💋», - написала Юлия.

А в своих сторис "Зайка" решила рассказать некоторые детали шоу, отвечая на вопросы подписчиков. Юлия рассказала, что отдала кольцо "холостяку" и рассказала причину.

"Для меня это был символ наших отношений. Если нас больше нет, зачем мне кольцо?", - написала "Зайка".

Также поклонники поинтересовались у Юлии, задавалась ли она вопросом, зачем Заливако вернул ее на шоу, если не хотел в финале вручать кольцо.

"Да. А потом посмотрела финальные свидания. У меня не было шансов, ребята", - ответила Юлия.

Напомним, что отвергнутая "Холостяком" Юлия "Зайка" рассказала о тайном побеге с Заливако: