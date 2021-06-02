"Холостяк 11" Михаил Заливако и его избранница Анна Богдан уже через неделю после финала начали жить вместе

Так, за три месяца "тишины", пока проект выходил на телеэкраны, парочка успела не только снять квартиру в Киеве и съехаться, но еще и отдохнуть втайне ото всех в Турции. Появившись вместе на пост-шоу "Холостяк 2021", они еще раз доказали, что по-прежнему любят друг друга.

Отношения Миши и Ани, которые успели стать довольно-таки популярными, активно обсуждают в Сети. На официальной страничке проекта в Инстаграм публикуют новые кадры парочки, передает Politeka.net.

Многие пользователи обратили внимание, что у Заливако печальное выражение лица практически на всех фото и видео, где он появляется рядом со своей возлюбленной. Публика гадает, почему так. Некоторые предполагают, что Миша скучает за Юлей "Зайкой" - своей фавориткой, которая призналась ему в любви, но он, засомневавшись, отправил девушку домой уже в самом финале.

"Миша конечно на всех фото с Аней очень радостный!... - я думала только я это заметила😂 - 😂 Будто его заставляют с ней фоткаться )) - согласна😂 она везде улыбается, а Миша как-то не как😂 - значит она ему мало заплатила 🤣"

"Юля, конечно, в сто раз лучше, но выбор сделан"



"Та ну посмотрите на девушку, ну написано же на лице, не нужен ей Миша, так ради развлекухи..."

"Смотрю на эту пару и не могу поверить в то, что это искренне... если это такая искренность тогда я не знаю, что такое любовь"

"Почему-то глаза его совсем не излучают радость и счастье... жаль... 🤷🏻"

"Почему Миша такой грустный?😢 - за 🐰 сумує... - За Юлею Зайкою бо у нього до неї йокнуло"

"Миша на всех фото и видео с Богдан убит горем😂😂 Что-то пошло не по плану😂"

"Ей дедушку надо богатого, а ему девушку лет 18-ти"

Напомним, что победительница "Холостяка" из Заливако не сдержалась и высказала все, что думает: "если кого-то не устраивает...".

А еще Politeka писала, что избранница "Холостяка" Анна Богдан заткнула рот ненавистникам: "запомните..."

Также Politeka сообщала, что избранница Заливако Анна Богдан заинтриговала, осталась ли она с" Холостяком "после шоу:" Нас с Мишей свело...".