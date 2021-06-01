Победительница шоу "Холостяк 11" Анна Богдан показала романтичный момент из выпуска пост-шоу

После финала проекта обсуждение личной жизни Анны и Михаила не утихает до сих пор. Практически под каждым постом пару либо осуждают, либо высмеивают за их манеру поведения. Тем не менее, влюбленные не реагируют ни на что.

Сама экс-супруга Богдана решила подлить масла в огонь и вспомнила лучший для себя момент из пост-шоу.

«Помните как в детстве мы все мечтали стать принцессами? Как одевали какую-то мамину одежду и каблуки, чтобы почувствовать себя особенными?) Или когда в детском садике/школе на утренник нас наряжали в такие пышные-пышные платья? Мамы или бабушки делали нам локоны и эти огромные банты на волосы цепляли?🤣 Платья часто были жутко не удобными, но как же круто мы себя чувствовали... Все резко становились принцессами, золушками, снежинками✨

А потом мы взрослеем... и во всей суете жизни забываем об этих моментах. Казалось бы, их уже не повторить... Но когда я одела это прекрасное, нежное, очень воздушное платье от свадебного пространства, то вновь почувствовала себя принцессой. Вы будто оживили мои давно забытые эмоции❤😊», - пишет Анна.

Ожидаемо, в сети отреагировали неоднозначно:

«Кукла❤; Я балдею от вас, когда вижу, что вы вместе; Вы очаровательная пара!🔥 огромного вам счастья !❤️; Не верила в вашу пару, но Миша так в Вас влюблен и это видно через экран; Моя фаворитка. Миша молодец; Я просто очарована твоей улыбкой😍; Дай бог на одной волне долго и в любви».

После выпуска пост-шоу, спустя три месяца молчания пара наконец смогла раскрыться: они все еще вместе. Несмотря на массовый хейт в сети и комментарии пользователей о том, что Михаилу Заливако было лучше выбрать вторую фаворитку, пара все выдержала. Теперь возлюбленные могут открыть делиться фрагментами своей жизни.

На новых кадрах Анна Богдан показала, как они с любимым и друзьями отжигают на вечеринке в Киеве.

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