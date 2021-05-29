Главный герой "Холостяк 11" Михаил Заливако и победительница шоу Анна Богдан рассказали, как сложилась их жизнь после проекта

Как передает Politeka.net, на спецвыпуске пост-шоу "Холостяк. Жизнь после проекта".

В студию к ведущему проекта Григорию Решетнику пришли не только многие участницы из 11 сезона шоу, но и герои прошлых сезонов.

В финале шоу "Холостяк" Михаил Заливако признался девушке, что влюблен в нее и подарил кольцо, но главная интрига хранилась до появления Анны в студии.

Как оказалось, по окончании шоу влюбленные прилетели в Киев и сняли квартиру в столице и спустя неделю съехались и начали жить вместе.

Пара поделилась, что избегать появления на людях до выхода пост-шоу им было сложно, но Михаил и Аня умудрялись нарушали эти правила. Пара успела даже побывать на отдыхе в Турцию.

В сети поклонники шоу эту новость восприняли по-разному. Многие пожелали счастья паре, но были и недоброжелатели Анны и Михаила.

"Недолго они будут вместе", "Хотя у меня не было в этом сезоне фаворитки, но я всегда радуюсь, когда пара остается вместе. Любовь Миши и Ани на всю жизнь", "Он видно что любит, а она и ни разу не сказала что любит!", "Ура! Я очень рада! Красивая пара. Счастья вам и любви, любви, любви!!", - писали украинцы в сети.

Напомним, что победительница "Холостяка" с Заливако не сдержалась и высказала все, что думает: "Если кого-то не устраивает...".

А еще Politeka писала, что избранница "Холостяка" Анна Богдан заткнула рот ненавистникам: "Запомните..."

Также Politeka сообщала, что избранница Заливако Анна Богдан заинтриговала, осталась ли она с "Холостяком" после шоу: "Нас с Мишей свело...".



