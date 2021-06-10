Финалистка шоу "Холостяк 11" с Михаилом Заливако Юля "Зайка" Бельченко обескуражила поклонников радостным известием

27-летняя "Зайка" больше всего приглянулась публике, покорив неординарностью и искренними эмоциями, несмотря на то, что победила в этом сезоне другая участница. Популярность Юли после проекта выросла в разы, сейчас за девушкой в Инстаграм следят более 200 тыс. подписчиков. Экс-фаворитка Заливако с удовольствием делится личными переживаниями и кадрами из жизни.

Так, Юля опубликовала свежие "сториз", не сдержав эмоций, передает Politeka.net.

"Были мы в «Ocean Plaza»... Ребята, случилось невероятное! Я впервые за три месяца познакомилась с чуваком, та-та-тааа!", - сообщила звезда "Холостяка".

В дальнейшем девушка похвасталась успехом: "Угадайте, кто в воскресенье идет на свиданку".

Напомним, Юля тяжело переживала финал шоу и свой проигрыш. Решение Миши распрощаться навсегда стало для нее ударом. Тем более, после того, как она призналась ему в чувствах. Позднее Юля подтвердила, что действительно влюбилась в Заливако на проекте.

"Я бы хотела запомниться вам, как девушка, которая познала ЛЮБОВЬ и боролась за неё несмотря ни на что!", - делилась она своими мыслями с поклонниками.

Теперь же, очевидно, личная жизнь у нее постепенно налаживается.

Ранее мы писали, что Юля "Зайка" показала стройную фигурку со всех ракурсов, покрутившись перед камерой в новом купальнике. Девушка обожает этот предмет одежды, поэтому порадовала себя сочно-малиновым экземпляром всемирно известного бренда Victoria's Secret.

Напомним, что "Холостяк" Заливако обеспокоил печальным видом рядом с Анной Богдан

А еще Politeka писала, что экс-фаворитка "Холостяка" Юлия Зайка в цветах вместо одежды показала новую себя

Также Politeka сообщала, что исхудавшая на "Холостяке" Зайка эффектно появилась перед Заливако на пост-шоу