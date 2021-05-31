Экс-фаворитка "Холостяка 11" Михаила Заливако Юлия "Зайка" начала все чаще принимать участие в модных съемках

Жизнь после шоу у Юлии началась довольно яркая и насыщенная, даже сама девушка заявила, что неожидала такого количества перемен, как в себе, так и в буднях. Теперь Юлия не только увлечена своей работой, но еще и начала довольно активно сниматься в разных образах и вести Инстаграм, как блогер.

На новых кадрах в разделе Стори на своей странице Юлия предстала в новом и неожиданном облике. Невинный образ на белом фоне оказался еще и пикантным, ведь девушка надела не только белое белье, но и цветы, полностью прикрывающие светлый комплект.

Таким образом цветочный лук Юлии придал ей некой открытости и кокетства, а правильно подобранные акценты с макияжем и простой позой сделали кадры более чувственными.

Не секрет, всеэфиры именно Юлия считалась фавориткой, и ей пророчили победу. Когда выиграла Анна Богдан, поднялась волна хейта не только в сторону победительницы, но и Михаила. Сейчас Юлия пережила произошедшее и даже заявила, что попробует себя в новой роли.

Она сообщила, что снялась в эпизоде популярного украинского сериала "Крепостная", в котором одну из ключевых ролей сыграла Ксения Мишина - главная героиня первого сезона проекта "Холостячка", фанаты были очень рады:

«Не зря пригласили, внешность настоящей аристократки, утонченная; Крутоооо😍😍😍 только из-за того, что ты там будешь я посмотрю❤; Теперь Крепостную точно буду смотреть; Берегись Мишина, будет очень хорошо; конкурентка Ксюши; Как это круто! Обожаю этот сериал! С нетерпением жду новый сезон. Юля, ты прекрасна!!😍👏🔥; Круто 🔥 вам идёт такой стиль 😍; Что тут думать,все на холостяк и идут чтобы куда то попасть».

Напомним, что Заливако после финала "Холостяка" неожиданно пожалел о своем выборе: "Я был не прав..."