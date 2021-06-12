Финалистка шоу "Холостяк 11" с Михаилом Заливако Юля "Зайка" Бельченко заинтриговала милыми фото в белом платье

После финала проекта девушка пытается повысить свою популярность, начав активно вести блог в Инстаграм и рекламируя свою работу. При этом Юлия успевает устраивать фотосессии. Похоже, после «Холостяка» прозвище «Зайки» ей очень даже понравилось и девушка даже выпустила футболки с оригинальным принтом.

Теперь же Бельченко поделилась серией кадров с новым образом. На представленных фото Юлия позировала в модном белом платье и с… зайкой на руках. Белоснежный пушистый зверек стал компаньоном Юлии в новой фотосессии, которая умилила сеть и вызвала бурю из хвалебных комментариев в сети.

«Как вам наши фото с Тотошей? 🐰🐰», - поинтересовалась девушка под кадрами.

Вот что ответили фанаты:

«Две зайки😍; Первая мысль- Алиса в стране чудес 😍🤗; чего так красиво?; Милота😍🔥; Я очень хочу на место Тотоши; Одного зайца узнал; Смотритесь как родные 😉; Очень нежное😍; Вау🔥шикарна😍; милые зайки🔥; Какие милые 🥰; Образ Алисы в стране чудес😍🐰; Бозе, какое чудо 😍».

Также ранее на странице проекта в Инстаграм появилось небольшое видео-интервью, в ходе которого девушка ответила на интересующие фанатов вопросы. В частности она рассказала об отношениях с одной из участниц.

«С Розали я не поддерживаю связь, наши дружеские отношения закончились еще на проекте. Для меня, как на проекте, так и после него, было очень много неприятных открытий, поэтому таких людей я, рядом с собой, видеть не хочу», - заявила девушка.

Напомним, что "Холостяк" Заливако обеспокоил печальным видом рядом с Анной Богдан.

А еще Politeka писала, что экс-фаворитка "Холостяка" Юлия Зайка в цветах вместо одежды показала новую себя.

Также Politeka сообщала, что исхудавшая на "Холостяке" Зайка эффектно появилась перед Заливако на пост-шоу.