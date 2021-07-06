Финалистка шоу "Холостяк 11" с Михаилом Заливако Юля "Зайка" Бельченко откликнулась на просьбы публики

27-летняя "Зайка" обрела небывалую славу после "Холостячки". Девушка больше всего понравилась фанатам шоу, ее называли самой искренней по сравнению с другими участницами. Сейчас за жизнью красотки в Инстаграм следят более 200 тысяч подписчиков, и Юля с радостью показывает личные кадры и делится переживаниями.

Многие поклонницы просят Юлю дать совет по поводу личной жизни, надеясь получить "панацею" от всех неудач. Тем более, что она, признавшись Мише в чувствах и пережив сильное потрясение после его отказа, сумела выйти из этой ситуации с высоко поднятой головой. Кроме того, Бельченко призналась, что у нее появился некий ухажер, с которым было уже три свидания.

Правда, советы Юля давать, как оказалось, не собирается, "отрезвив" украинок неожиданной тирадой. Девушка отметила, что не имеет никакого морального права давать непрошенные советы. Соответствующие "сториз" она опубликовала в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Я не даю советы по поводу личной жизни или как вам поступить. Потому что я считаю, что вы сами лучше знаете, как жить именно вашу жизнь. И мой единственный совет - это бегите от тех, кто навязывает вам свои советы. Серьезно", - заявила "Зайка".

Напомним, что Юля "Зайка", вернув Заливако кольцо, раскрыла тайны закулисья "Холостяка"