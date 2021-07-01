27-летняя финалистка шоу "Холостяк-11" с Михаилом Заливако, Юлия "Зайка" Бельченко, показала подарок, который получила от героя шоу

И хотя в финале шоу Михаил предпочел Юле Анну Богдан, популярность девушки в Сети растет. Сейчас за "Зайкой" в соцсети следят 213 тысяч пользователей, которых она регулярно радует новым контентом, передает Politeka.net.

В новых сторис Юля похвасталась оригинальными туфлями. Фолловеры девушки сразу угадали, что это та пара, которую она получила от Заливако в начале проекта.

«Туфельки с первого свидания на проекте. Вот и пригодились на мероприятие», - подтвердила Юля.

Обувь прекрасно дополнила стильный вечерний наряд девушки. Также Юля нанесла яркий макияж с акцентом на губы и сделала волнистую укладку.

В таком виде она посетила церемонию награждения «Топ 100 женщин Украины».

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