Победительница "Холостяк 11" с Михаилом Заливако Анна Богдан разоткровенничалась о любви к собственному телу

28-летняя красотка снискала славу после победы в шоу. Анна активно общается с поклонниками в своем Инстаграм. Одним из самых частых вопросов, который ей задают, помимо, конечно отношений с Заливако, о том, как ей удалось в короткие сроки сильно похудеть.

Победительница "Холостяка" решила сделать отдельный пост, в котором рассказала, как за полгода скинула 16 кг, передает Politeka.net. Девушка детально расписала, от чего ей пришось отказаться и дала несколько вдохновляющих советов. Пост она дополнила атмосферным черно-белым снимком, на котором позировала в черном платье с двумя разрезами от бедра, подчеркнув стройный силуэт.

"Как похудеть? Ой, девочки, это, наверное, один из самых задаваемых вопросов в гугле😅 В своё время, я за 6 месяцев интенсивной работы над собой, похудела на 16 кг… На самом деле, только работа в комплексе даст положительный результат! И более того, во всех сферах жизни, нужно навести порядок! Только тогда вы получите прекрасное и здоровое тело🌸", - обратилась Анна к поклонницам.

Так, она выделила пять пунктов:

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1. Правильное питание. Никаких диет! Никаких жёстких ограничений в еде!

2. Исключить сладкое. Я заменяла сладости - полезными фитнес-батончиками из орехов и сухофруктов. Знаю, что ещё можно кушать зефир.

3. Пить воду. Много.

4. Тренировки и в принципе спорт. Друзья, это неотъемлемая часть нашей жизни.

5. САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ПУНКТ. Любить себя и своё тело! Девочки, будут и срывы, и слёзы, и желание всё бросить! Но помните одно! Вы делаете это - ДЛЯ СЕБЯ!"

Кроме того, возлюбленная Заливако призналась в несовершенствах своего тела, к которым, в прочем, привыкла и даже полюбила.

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"Ну и ответ на вопрос, который интересует многих… Да, у меня тоже есть растяжки. Они появляются у большинства девушек, так что ничего такого в этом нет❤️ Не относитесь к ним как к изъяну! Считайте их особенностью своей фигуры", - отметила Анна.

Напомним, Заливако случайно "проговорился", остался ли он после "Холостяка" с Анной Богдан

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