Победительница последнего сезона "Холостяка" Анна Богдан высказалась по поводу своих и чужих отношений

После того, как Анна победила на «Холостяке» поток гневных комментариев продолжает на нее сыпаться из-за того, что она уже была замужем и ее брак с экс-главой офиса Президента не сложился. И хотя личная жизнь касается исключительно самой Анны, пользователи сети все равно продолжают ее активно обсуждать.

Во многих комментариях под постами Анны можно заметить каверзные вопросы, поэтому она сама нередко устраивает вечер вопросов с Стори, чтобы увидеть мнения разных людей. По той или иной теме. Не обошлось и без темы, касающейся измен партнера.

Анна резко заметила, что никогда бы не простила бы предательство и не понимает тех, кто может его забыть. Также она показала и самого Михаила на личном видео, заметив, что ему просто не нравится светиться лишний раз на камеру.

«Вы постоянно отдыхаете, надоело, сливаетесь с другими» - зачем-то подметили в сети. Анна также не смолчала: «Вам надоело то, что мы часто ездим на отдых? Или это ваша зависть к нам покоя не дает».

Напомним, после шоу Анна и Михаил продолжили строить отношения. Влюбленные после завершения съемок стали сразу жить вместе, хотя им и приходилось скрывать свои отношения, пока финальный выпуск не вышел в эфир. Сейчас пара не только живет вместе, но и путешествует.

Влюбленные не так давно побывали в Каппадокии, и время от времени размещают снимки, сделанные там.

"9 лет как друг друга называем Кыця. Без имен", "Зая, Солнце,Мое золотце😍, милый, любимый, мой хороший😍", "Называю котя❤️ и он меня также❤️", "Зая😍", "Пара - бомба!", "Мистер совершенство, ворчун, рыжая Пантера", "11 лет как Зая и Куся-Пуся", - написали пользователи сети.

Напомним, Заливако случайно "проговорился", остался ли он после "Холостяка" с Анной Богдан

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