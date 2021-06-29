27-летняя финалистка шоу "Холостяк-11" с Михаилом Заливако, Юлия "Зайка" Бельченко, засветилась с красивым парнем
Юлия работает контент-менеджером, СММ-менеджером и графичным дизайнером, передает Politeka.net. После своего участия в "Холостяке" девушка стала набирать популярность в сети. Сейчас на страницу "Зайки" подписаны 213 тысяч пользователей сети, с которыми она делится яркими кадрами из своей жизни.
В этот раз Юлия опубликовала видео, на котором запечатлена с красавчиком-блогером Дмитрием Шевчуком. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
"Юля и ее вторая половинка? Как вам такая пара? ❤️", - написали авторы поста, сделав репост видео.
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Публикация собрала более 20 тысяч просмотров и много комментариев.
"Будь счастлива!!!", "Что-то они быстро влюбляются, раз влюбляются ,потом в других влюбляются и снова кричат, что это любовь и навсегда, странно это все 🤔", "Супер красивая пара", "Это коллаборация блогеров :) ничего более", "Пара супер", "Ей теперь шо всю жизнь страдать за вашим Заливако, пусть отжигает, молодец", - написали пользователи сети.
Стоит отметить, что в своем стори Юлия "Зайка" назвала Дмитрия своим другом, то есть, вероятно, пока между обоими нет романтических отношений.
Напомним, что Юля "Зайка", вернув Заливако кольцо, раскрыла тайны закулисья "Холостяка"