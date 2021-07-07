Юлия рассказала, как ей было нелегко

27-летняя финалистка шоу "Холостяк-11" с Михаилом Заливако, Юлия "Зайка" Бельченко, рассказала, что творилась за кадром проекта

Красотка после своего участия в популярном проекте набрала большую популярность в Сети. Сейчас девушка активно развивает свой инстаграм, строит карьеру и личную жизнь.

На днях Юлия "Зайка" дала интервью сайту kp.ua, в котором была затронута тема буллинга за кулисами. В частности, журналистка отметила, что другие участницы обвиняли Юлию в эскорте.

По словам Бельченко, ей было непросто на шоу, ведь она интроверт поэтому когда на нее давят, она закрывается.

"Когда на меня давят, я просто закрываюсь. Девочки почувствовали это и начали нападать на меня толпой", - поделилась финалистка проекта.

Юлия "Зайка" не жалеет, что рассказала об одном своем путешествии к другу по переписке за границу, с которым общалась несколько месяцев.

"Девочки решили приукрасить мою жизнь, умножив количество моих путешествий... Бог им судья. Поняла, что я выше сплетен, ведь об их путешествиях я не рассказывала на всю страну", - поделилась Бельченко.

Отметим, Юлия Бельченко работает контент-менеджером, СММ-менеджером и графичным дизайнером. На проекте девушка хотела встретить свою любовь.

Напомним, что Юля "Зайка" после неудачи на "Холостяке" дала украинкам неожиданный совет