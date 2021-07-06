Фіналістка шоу "Холостяк 11" з Михайлом Заливако Юля "Зайка" Бельченко відгукнулася на прохання публіки

27-річна "Зайка" здобула приголомшливу славу після "Холостячки". Дівчина найбільше сподобалася фанатам шоу, її називали найщирішою в порівнянні з іншими учасницями. Зараз за життям красуні в Інстаграм стежать понад 200 тисяч підписників, і Юля з радістю показує особисті кадри та ділиться переживаннями.



Багато шанувальниць просять Юлю дати пораду з приводу особистого життя, сподіваючись отримати "панацею" від усіх невдач. Тим більше, що вона, зізнавшись Міші в почуттях і переживши сильне потрясіння після його відмови, зуміла вийти з цієї ситуації з високо піднятою головою. Крім того, Бельченко зізналася, що у неї з'явився таємничий залицяльник, з яким було вже три побачення.

Правда, поради Юля давати, як виявилося, не збирається, змусивши українок "протверезіти" несподіваною тирадою. Дівчина зазначила, що не має ніякого морального права давати непрошені поради. Відповідні "сторіз" вона опублікувала в Instagram, передає Politeka.net.

"Я не даю поради з приводу особистого життя або як вам вчинити. Тому що я вважаю, що ви самі краще знаєте, як жити саме ваше життя. І моя єдина порада - це біжіть від тих, хто нав'язує вам свої поради. Серйозно", - заявила "Зайка".

Нагадаємо, що Юля "Зайка", повернувши Заливако кільце, розкрила таємниці закулісся " Холостяка"