Фаворитка " Холостяка-11" Михайла Заливако, Юлія "Зайка" розповіла, що розчарувалася в герої проекту

Юлія Бельченко працює контент-менеджером, СММ-менеджером і графічним дизайнером і прийшла на проект, щоб зустріти свою любов.

Дівчина стала єдиною учасницею за всі сезони, яку повернули на проект, але при цьому вона не перемогла.

За словами Юлії, вона не шкодує, що повернулася на проект, адже вона відчувала недомовленість між нею і Михайлом, пише kp.ua. "Зайка" зазначила, що образи на "холостяка" у неї немає, але вона в ньому розчарувалася.

Після шоу Бельченко з переживаннями допомагала впоратися мама і подруги. Дівчині було непросто, а спілкування і робота змушували її відволіктися. Також в її житті з'явилося місце для творчості, яке добре допомагає при душевних переживаннях.

Зазначимо, на проекті перемогла Анна Богдан, з якою Михайло Заливако з'їхався відразу після закінчення зйомок. Парі доводилося приховувати свої стосунки до того, як фінальний випуск не вийшов в ефір.

Зараз пара разом будує побут, а також подорожує, публікуючи спільні знімки.

В одному зі сторіс Юлія "Зайка" розповіла, що зрозуміла у неї не було шансів залишитися з Заливако, коли подивилася фінальні побачення.

Нагадаємо, що Юля "Зайка", повернувши Заливако кільце, розкрила таємниці закулісся " Холостяка"