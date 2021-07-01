Участница шоу «Холостяк-11» с Михаилом Заливако Юлия «Зайка» Бельченко рассказала о своем новом достижении

В конце шоу «холостяк» Заливако выбрал себе в избранницы Анну Богдан, однако это не помешало «Зайке» за время участия в проекте получить множество собственных фанатов. Сейчас у 27-летней красотки в Инстаграме 213 тысяч подписчиков, которых она часто радует новыми публикациями.

Как пишет Politeka.net, в очередном посте Юлия похвасталась впечатляющим достижением: она попала в топ-100 «Женщин Украины» по версии журнала TOP.UA MAGAZINE.

«Даже не могу передать своих чувств. Мне до сих пор не верится. Я посвящаю эту победу всем, кто верил в меня и поддерживал. Спасибо вам, вы даете мне силы двигаться к успеху», - написала «Зайка».

Она также поделилась снимками с торжественного мероприятия. Для этого выхода в свет красотка выбрала черное вечернее платье в пол облегающего фасона. Этот наряд как нельзя лучше позволил девушке продемонстрировать свою стройную фигуру.

Подписчики Юлии тут же принялись поздравлять красотку.

«Представляю, как некоторые участницы Холостяк 11 недоумевают. Они прям так старались выставить Юлию в плохом свете. А тут бац - и одна номинация за другой», «Юлия, молодец! Взяла по-максимуму от проекта и дальше идёт не сбавляя обороты», «Юлечка, поздравляю от души. Ты заслуживаешь», - пишут люди.

Напомним, Юля "Зайка" после провала на "Холостяке" быстро нашла замену Заливако.

Как сообщала Politeka, Юля "Зайка" сбегала на первое свидание после провала на "Холостяке".

Также Politeka писала, что Юля "Зайка" неожиданно похвасталась дорогим подарком от "Холостяка", который ее отверг.