Украинский бизнесмен, бывший герой шоу "Холостяк", Михаил Заливако, раскрыл страшные подробности из своей жизни

После своего участия в популярном проекте Заливако получил огромную известность, передает Politeka.net. После завершения съемок бизнесмен продолжил строить отношения с победительницей шоу Анной Богдан.

На днях Михаил дал интервью Славе Демину на Ютуб. Так, бизнесмен рассказал, что с детства занимался спортом, но никогда не работал тренером.

По словам Заливако, он всегда занимался спортом, кроме одного периода с 12 по 15 лет, когда у него диагностировали тяжелое заболевание - геммологический васкулит.

"Я лежал вместе с "лейкозниками" в отделении гематологии. Со мной лежали ребята, которые умирали каждые три недели. Насмотрелся такого... Я провалялся долго с этой "болячкой" и в это время я был такой хилый, дохлый, но так как была мышечная память, в 18 лет стал обратно заниматься спортом", - поделился Заливако.

По словам "холостяка", из-за чего появилась эта болезнь непонятно. Возможно, так на организме бизнесмена отразилось осложнение после ангины.

"Ангина - это самое страшное, что у нас есть. Серьезно говорю, это осложнения на мозг и на другие органы", - отметил Михаил.

Сейчас бывший герой шоу занимается в зале в свое удовольствие, никогда себя не заставляя идти в зал.

Напомним, Заливако случайно "проговорился", остался ли он после "Холостяка" с Анной Богдан: "Жаль вас...".

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Заливако после критики украинцев решил признаться: "Выбирал же по факту не я...".

Также Politeka писала, Юлия Зайка из "Холостяка" в свадебном платье поразила кадрами у моря: "Кольцо на безымянном пальце".