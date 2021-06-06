Бывший «холостяк» Михаил Заливако озадачил украинцев новым постом и внешним видом

Как передает Politeka.net, снимок герой шоу опубликовал на своей страничке в Instagram.

Харьковский бизнесмен стал главным героем 11-го сезона популярного шоу «Холостяк». В финале он остановил выбор на Богдана Анне, с которой остался вместе и после проекта.

Михаил после окончания шоу регулярно публикует посты в соцсетях. На этот раз, бывший "Холостяк" процитировал рассказ Михаила Жванецкого, сопроводив его снимком в забавном пальто.

Такой пост Михаила вызвал неоднозначную реакцию украинцев: большинство поклонников повеселил его внешний вид.

"Её пальто себе оставил?)", " Ниче не понятно, но интересно", "Читаю комменты и в шоке. Потрясающая история, серьёзно и намного глубже, чем зашла она до людей. И понятно, почему, Миша, ты выложил этот текст под этим фото))) этот пиджак или плащ) с карманами, видно ей очень нравился", " Вот что популярность с людьми делает", - писали под постом Михаила.



Напомним, Заливако случайно "проговорился", остался ли он после "Холостяка" с Анной Богдан: "Жаль вас...".

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Заливако после критики украинцев решил признаться: "Выбирал же по факту не я...".

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