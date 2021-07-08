Звезда рассказала, как ей было

Фаворитка "Холостяка-11" Михаила Заливако, Юлия "Зайка" рассказала, что разочаровалась в герое проекта

Юлия Бельченко работает контент-менеджером, СММ-менеджером и графичным дизайнером и пришла на проект, чтобы встретить свою любовь.

Девушка стала единственной участницей за все сезоны, которую вернули на проект, но при этом она не победила.

По словам Юлии, она не жалеет, что вернулась на проект, ведь она чувствовала недосказанность между ней и Михаилом, пишет kp.ua. "Зайка" отметила, что обиды на "холостяка" у нее нет, но она в нем разочаровалась.

После шоу Бельченко с переживаниями помогала справиться мама и подруги. Девушке было непросто, а общение и работа заставляли ее отвлечься. Также в ее жизни появилось место для творчества, которое хорошо помогает при душевных переживаниях.

Отметим, на проекте победила Анна Богдан, с которой Михаил Заливако съехался сразу после окончания съемок. Паре приходилось скрывать свои отношения до того, как финальный выпуск не вышел в эфир.

Сейчас пара вместе строит быт, а также путешествует, публикуя совместные снимки.

В одном из сторис Юлия "Зайка" рассказала, что поняла у нее не было шансов остаться с Заливако, когда посмотрела финальные свидания.

Напомним, что Юля "Зайка", вернув Заливако кольцо, раскрыла тайны закулисья "Холостяка"