Участница шоу «Холостяк-11» Юлия «Зайка» и ведущий Богдан Юсипчук сделали громкое признание: их недавняя свадьба оказалась фейком

На днях многих украинцев удивила новость о внезапной свадьбе украинского актера и ведущего телеканала «1+1» Юсипчука и Юлии Бельченко, которая запомнилась зрителям «Холостяка» как Юля Зайка.

Пара опубликовала в своих соцсетях кадры с торжественной церемонии, на которой Богдан был в классическом костюме, а Юлия – в белоснежном платье с фатой. «Возлюбленные» до последнего делали вид, что это было по-настоящему, однако 28 июля они сделали неожиданное признание.

Как пишет Politeka.net, в своих Инстаграм Богдан и Юля рассказали, что их не связывают романтические отношения, а их «свадьба» - была просто рекламой новой локации для праздников.

Юсипчук также заявил, что якобы боялся свадеб, поэтому хотел победить этот страх, а Юля надеялась, что если проведет «свадебную репетицию», то сможет в течение двух лет выйти замуж, как гласит поверье.

Кроме того, пара связала такой пиар ход с раскруткой приюта для бездомных животных.

Впрочем, многих украинцев аргументы Богдана и Юлии не впечатлили.

«Что не сделают для пиара, я в шоке ждём следующую серию с постановочными родами.», «Кажется, у некоторых людей нет границ для хайпа», «Сейчас такие чувства как будто в тебя плюнули. Обидненько как то…», «Господи, не знают уже как денег заработать», «Точно так было в холостяке) игра и пафос. Миша молодец, что не купился», - пишут люди.

Напомним, Юля "Зайка" после неожиданной свадьбы с ведущим "1+1" призналась, беременна ли она.

Как сообщала Politeka, свадьба финалистки "Холостяка" Юли "Зайки" с известным ведущим, выяснилась правда.

Также Politeka писала, что "Зайка" из "Холостяка" сыграла свадьбу с "самым красивым мужчиной мира", кадры уже в сети.