Участница реалити-шоу "Холостяк-11" с Михаилом Заливако Юлия "Зайка" опубликовала фото в свадебном платье вместе с обладателем титула "Mister Sea World" Богданом Юсипчуком

Как пишет Politeka.net, финалистка шоу "Холостяк-11" Юлия Бельченко ("Зайка") заинтриговала подписчиков, опубликовав фото в свадебном платье в своем Instagram. Девушка предстала в объятиях актера, ведущего программы "ЖВЛ" на "1+1" и "Самого красивого мужчини мира" – Богдана Юсипчука. Пара хвасталась обручальными кольцами на безымянных пальцах.

Юлия надела красивое белое платье и длинную фату, а Богдан был в классическом костюме с черной рубашкой. В подписи к фотографии Юлия оставила только сердечко и ничего не объяснила. Позже девушка опубликовала еще и видео, где в свадебном платье качается на качели, которое подписала: "Утро невесты".

Поклонники девушки растеряны: никто не понимает Юля и Богдан поженились или это просто очередные съемки или фотосессия.

"Много вопросов, но мало ответов 🗿 ", "Это слишком идеально, чтобы быть правдой 😅✨ ", "Вы действительно муж и жена??", "Думаю, что это съемки или что-то такое 🔥🔥🔥🔥 но интригу держите хорошо", "фильм, сериал, обложка?) ",- пишут фанаты.

Ранее Politeka писала, что дважды покинутая "Холостяком" Юля "Зайка" призналась, что сейчас испытывает к Мише: "было непросто".

Напомним, что Юля "Зайка" решила рассказать, что творилось за кулисами "Холостяка": "Начали нападать толпой".

А еще Politeka сообщала, что Юля "Зайка" после неудачи на "Холостяке" дала украинкам неожиданный совет: "Бегите от тех, кто...".