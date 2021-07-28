Пара так тщательно скрывала свои отношения, что фанаты даже не сразу поверили в то, что свадьба настоящая

Как сообщает Politeka.net, известный украинский актер и телеведущий Богдан Юсипчук взял в жены Юлию Бельченко, более известную, как Юлю "Зайку" из "Холостяка". Пара долгое время скрывала свои отношения, так что неожиданные фото и видео со свадьбы стали для всех шоком и неожиданностью.

В своих соцсетях Юля и Богдан теперь начали активно выкладывать кадры с торжественного события. Поздравить пару пришли друзья, а песню для первого танца молодоженов исполнила певица Мила Нитич.

На кадрах видно, что счастливая невеста выбрала для свадьбы стильное длинное платье с декорированным верхом и пышными полупрозрачными юбками внизу. Дополняет образ длинная фата-шлейф, которая прикреплена к изящной прическе. Жених выбрал для свадьбы модный черный костюм, и вместо белой рубашки надел черную.

Фанаты Юли и Богдана изначально засомневались в правдивости их свадебных образов, многие решили, что они принимают участие в какой-то тематической фотосессии. Однако множество фото, видео и сторис в соцсети подтверждают, что они действительно поженились. "У кого-то еще есть сомнения?", - подписала одну из сторис Юлия.

Напомним, "Зайка" из "Холостяка" сыграла свадьбу с "самым красивым мужчиной мира", кадры уже в сети: "Много вопросов…".

Как сообщала Politeka, Юля "Зайка" в смелом купальнике показала "Холостяку", какую красавицу он потерял: "Ниче не фотошопила".

Также Politeka писала, что Дважды отвергнутая "Холостяком" Юля "Зайка" призналась, что сейчас чувствует к Мише: "Было непросто".