Фаворитка "Холостяка-11" Михаила Заливако, Юлия "Зайка" показала, как отдыхает на курорте

Как пишет Politeka.net, Юлия "Зайка" Бельченко работает контент-менеджером, СММ-менеджером, а также графическим дизайнером. Девушка пришла на проект "Холостяк", где хотела найти свою любовь. Красотка оказалась единственной участницей за 11 сезонов, которую вернули на проект, но ей не удалось победить.

На новых фото, которые красотка опубликовала в Инстаграм, Юлия была в красном мини-купальнике. Бельченко стояла на деревянном мостике, позируя на фоне прозрачной воды. Как можно понять, девушка отдыхает в Албании.

"Посмотрите на этот цвет воды. Ниче не фотошопила", - написала Юлия под фотографией.

На втором фото Юлия уже была в закрытом купальнике и стояла на другом мостике. Босая красотка без стеснения демонстрировала роскошные ножки и фигуру.

Напомним, Юля "Зайка" после неудачи на "Холостяке" дала украинкам неожиданный совет

А еще Politeka писала, что Юля "Зайка" сверкнула фигурой в вечернем платье, похваставшись успехом после "Холостяка"

Также Politeka сообщала, что Юля "Зайка" после провала на "Холостяке" быстро нашла замену Заливако



