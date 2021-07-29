Победительница "Холостяка" Анна Богдан высказалась о фейковой свадьбе своей конкурентки Юли "Зайки"
Как сообщает Politeka.net, победительница "Холостяка" Анна Богдан, которая сейчас живет с Михаилом Заливако, прокомментировала в своих Instagram-сторис фейковую свадьбу своей соперницы Юли "Зайки". Как известно, на днях Юля ошеломила фанатов свадебными фото и видео с ведущим Богданом Юсипчуком. Однако свадьба оказалась постановочной, хотя и выглядела как настоящая.
Анна Богдан призналась, что для нее это событие стало шоком, как и для многих поклонников Юли "Зайки".
"Я обрадовалась за Юлю, потому что найти свою вторую половинку – это большое счастье. Но потом, когда я узнала, что это была реклама свадебного пространства, я почувствовала себя обманутой. Играть чувствами своих поклонников – это неприемлемо", - заявила Анна в своих сторис.
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