Анна была в шоке от выходки Юли, но порадовалась за молодых

Победительница "Холостяка" Анна Богдан высказалась о фейковой свадьбе своей конкурентки Юли "Зайки"

Как сообщает Politeka.net, победительница "Холостяка" Анна Богдан, которая сейчас живет с Михаилом Заливако, прокомментировала в своих Instagram-сторис фейковую свадьбу своей соперницы Юли "Зайки". Как известно, на днях Юля ошеломила фанатов свадебными фото и видео с ведущим Богданом Юсипчуком. Однако свадьба оказалась постановочной, хотя и выглядела как настоящая.

Анна Богдан призналась, что для нее это событие стало шоком, как и для многих поклонников Юли "Зайки".

"Я обрадовалась за Юлю, потому что найти свою вторую половинку – это большое счастье. Но потом, когда я узнала, что это была реклама свадебного пространства, я почувствовала себя обманутой. Играть чувствами своих поклонников – это неприемлемо", - заявила Анна в своих сторис.

Напомним, "Холостяк" Заливако неожиданно заговорил об их с Анной Богдан "контракте": "Как у Мишиной с Эллертом".

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