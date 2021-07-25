Победительница "Холостяка" с Михаилом Заливако Анна Богдан отправилась с возлюбленным вместе заниматься в спортзал

После финала проекта критика обрушилась на пару из-за их прошлого. Михаила критиковали за его разгульное поведение, а Анну за то, что она уже была в браке, но пошла на проект сразу же искать новую любовь. Тем не менее, пара счастлива вместе, несмотря на все негативные слова пользователей Инстаграм.

Недавно Анна и Михаил даже отправились в спортзал заниматься вместе. По словам Сторожук, Заливако на самом деле не любит делать фото, поэтому ей приходится его уговаривать. На фото же пара выглядит вполне счастливо и с легкостью демонстрирует довольно неплохую форму.

Анна в светлом спортивном костюме покрасовалась с избранником перед зеркалом, показывая, как мило они смотрятся вместе.

«Все обстоятельства просто подталкивали меня на этот проект! И как видите, не зря!

Сейчас, благодаря проекту «Холостяк», я нашла свою вторую половинку, любовь и счастье… безумно заботливого, доброго, открытого душей человека и с отличным чувством юмора🥰 Я тебя люблю, мой медвежонок! Спасибо, что ты есть у меня❤️» - написала Анна ранее, комментируя отношения с Михаилом.

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