Бизнесмен Михаил Заливако, главный герой шоу "Холостяк-11", поделился кадрами из тренажерного зала

Компанию Михаилу составила его возлюбленная Анна Богдан, которую он встретил на проекте. После завершения проекта пара стала жить вместе. Для этого "Холостяк" переехал из Харькова в Киев. Теперь возлюбленные показывают поклонникам, как проводят время вместе. В новых сторис Заливако поделился кадрами из тренажерного зала, передает Politeka.net.

Ранее Михаил Заливако рассказывал, что свое утро начинает с тренировки. Похоже, теперь он тренируется вместе со своей девушкой. В новых сторис экс-«Холостяк» показал, как висит на турнике, использовав в качестве утяжелителя свою возлюбленную.

«Висим на чиле, на расслабоне», - подписал он кадр.

Также экс-«Холостяк» блеснул чувством юмора.

«Когда случайно накачал не те банки», - подписал он неожиданный кадр.

Напомним, "Холостяк" Михаил Заливако в компании Анны Богдан решился на неожиданное откровение об отношениях.

Как сообщала Politeka, Анна Богдан из шоу "Холостяк" рассказала о переломном моменте в жизни: "И колечко на пальце..."

Также Politeka писала, что Заливако не сдержал свою "страсть" с Анной Богдан в присутствии друга.