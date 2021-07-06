"А как проходит ваш вечер?"

Победительница 11-го сезона шоу «Холостяк» Анна Богдан показала, какое ЧП произошло у них с Михаилом Заливако ночью

После финала шоу харьковский бизнесмен и его новая возлюбленная остались вместе. Их отношения продолжают развиваться, и пара даже съехалась, чтобы постоянно быть рядом. Однако, их идеальная жизнь не обходится без неприятностей. Как пишет Politeka.net, в своих Сториз Анна рассказала, что прошлой ночью у них с Михаилом случилось ЧП.

Так, Богдан поделилась кадрами, на которых Заливако, судя по всему, одетый в одни трусы, тщательно собирает что-то с пола на бумажку. Как выяснилось, Анна разбила градусник, а значит ее возлюбленному пришлось иметь дело с ртутью.

«А как проходит ваш вечер?», - с иронией поинтересовался у подписчиков Заливако.

«Ну, скоро два часа ночи…Миша собирает ртуть», - со смехом произносит за кадром Богдан.

Отметим, что согласно рекомендациям ГСЧС, при разлитии ртути в помещении необходимо:

Вывести из помещения всех лишних людей;

Защитить органы дыхания;

Закрыть все двери в помещение, но открыть настежь все окна;

Как можно быстрее собрать ртуть, начиная с более крупных шариков, используя перчатки или бумагу. Более мелкие шарики можно собирать с помощью пипетки или шприца. Ртуть нужно поместить в банку с раствором (2 г перманганата калия на 1 литр воды) и крепко закрыть;

Промыть место загрязнения мыльно-содовым раствором или раствором перманганата калия;

После уборки помещение рекомендуется закрыть и постоянно проветривать в течение трех суток;

Затем помещение рекомендуется вычистить еще раз с использованием крепкого раствора марганцовки.

Напомним, "холостяк" Заливако посмеялся над худеющей Анной Богдан, показав ее рацион.

Как сообщала Politeka, избранница "Холостяка" Анна Богдан вдохновилась образом Джулии Робертс для прогулки с Заливако.

Также Politeka писала, что избранница "Холостяка" Анна Богдан на фоне слухов о беременности готовится покинуть Украину.