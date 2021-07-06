Как так можно?

"Холостяк 11" Михаил Заливако по-доброму "подколол" свою избранницу Анну Богдан, вместе с которой живет после финала шоу

Как известно, 28-летняя Аня недавно призналась, что после развода со своим первым мужем - бывшим главой Офиса президента Андреем Богданом - резко набрала вес. Девушке пришлось собрать всю волю в кулак, чтобы за полгода скинуть предательские 16 кг. Ее поклонники считают это подвигом и просят раскрыть секрет успеха.

А что делает возлюбленный Ани в этот момент? Смеется над ней и ее скудным рационом, ведь одно дело похудеть, а другое - удержать затем вес на желаемой отметке.

В своих новых "сториз" в Инстаграм "Холостяк" опубликовал любопытные кадры, снимая тайком свою "половинку" в кафе, передает Politeka.net.

Так, на столе перед Аней стояло блюдце с одним кусочком чего-то наподобие пиццы (правда, практически без начинки) и стаканчик с водичкой.

"Села на диету 😂. Следующий прием пищи во вторник", - посмеялся над ней Заливако.

Ранее мы писали, что Богдан в своем микроблоге давала советы, как похудеть:

"Ой, девочки, это, наверное, один из самых задаваемых вопросов в гугле😅 На самом деле, только работа в комплексе даст положительный результат! И более того, во всех сферах жизни, нужно навести порядок! Только тогда вы получите прекрасное и здоровое тело🌸", - делилась она своим мнением.

Напомним, Заливако из "Холостяка" показал, что вытворял с возлюбленной Богдан.

Как сообщала Politeka, избранник Анны Богдан "Холостяк" Заливако подружился с будущей тещей.

Также Politeka писала, что избранница "Холостяка" Анна Богдан располнела на 16 килограммов.