Победительница последнего сезона "Холостяка" Анна Богдан поделилась откровением

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм девушка рассказала, как поправилась на 16 килограммов после разрыва отношений.

«Расставание - одно из самых тяжелых решений, которое мы когда-либо принимаем в повседневной жизни. Нас душат воспоминания, моменты, «общие» песни, места… Нам тяжело решиться на шаг, который изменит если не всю, то хотя бы большую часть жизни. И, как многие знают, расставание, точнее развод, был и в моей жизни», - рассказала девушка.

Анна призналась, что заглушить переживания пыталась с помощью сладкого.

«Помню, первое время, депрессию я заедала. На завтрак, обед и ужин у меня было только сладкое. Для многих сахар - является успокоительным и антидепрессантом. Вроде покушал тортик и сразу настроение поднялось. Надолго ли? Нет. И мы опять тянемся за сладким. Так было и в моём случае… ну про лишних 16 кг, как следствие, упоминать не стоит», - рассказала она.

Также Анна Богдан рассказала, что справиться со всем ей помогли тренажерный зал, психолог, занятия с психологом, путешествия, что-то новое (флай йога, бокс прыжок с парашютом), и книги.

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